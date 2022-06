Boeren vechten tegen onteigening voor Dordtse Kil 4

Die wil daar wel over praten, maar gaat ondertussen door met de onteigeningsprocedure . Dat stuit weer op fel protest van de boeren. Die vinden dit onbehoorlijk bestuur. ,,Nu moeten we de onderhandelingen over erfpacht ingaan, terwijl ons de onteigening boven het hoofd hangt”, stelde Johan van der Eijk voor de bezwaarschriftencommissie.

Volgens jurist Vincent Wiegerinck wil de gemeente de grond het liefst aankopen. Die is nodig om de tweede fase van Distripark versneld aan te leggen, nu de eerste fase vol is. ,,We moeten nog onderhandelen over erfpacht en het is niet zeker dat we er eruit komen. Daarom stoppen we nog niet met de onteigening”, zei hij.