Bonje om zondagsrust en vierde wethouder in Ambacht

De informateur meent dat een voortzetting van de huidige coalitie van SGP-CU (verreweg de grootste partij), CDA en Gemeente Belangen de meest voor de hand liggende oplossing is. Daarbij tekende hij wel aan dat menigeen verdrietig is omdat de verhoudingen in de politiek minder gemoedelijk en vriendelijk zijn dan vroeger. ,,Dat vraagt van de coalitie dat ze ruimte laat aan de oppositie en niet alles dichttimmert en het vraagt van de oppositie dat ze met constructieve kritiek komt.’’

SGP-CU en CDA voelen daar niet voor, al wilde SGP-CU-leider André Flach daar op voorhand geen absoluut breekpunt van maken. De vraag is echter wel welke partij dan aan wil schuiven in een college met de SGP-ChristenUnie. Die partij houdt principieel vast aan de zondagsrust: op zondag geen gedoe in het dorp, geen open winkels, geen open zwembad, geen evenementen. Dat is al ongemakkelijk voor Gemeente Belangen, die op dat punt veel liberaler is, maar onder de kandidaten voor de vierde wethouderspost is de weerstand tegen de zondagsluiting nog groter. Venema meldde dan ook dat er niemand bereid is de extra wethouder te leveren.