Boos Zwijndrecht eist uitleg provincie over waterbus

Formeel zou de gemeenteraad van Zwijndrecht dinsdagavond alleen maar praten over een mogelijk experiment met watertaxi’s, die de geschrapte waterbuslijn van het Veerplein in Zwijndrecht naar de Hooikade in Dordrecht zouden kunnen vervangen. Duidelijkheid daarover is er nog lang niet. Volgens Kreukniet zijn er drie of vier bedrijven die wel in het gat willen springen, maar zijn de kosten nog onduidelijk. Bovendien is het de vraag of watertaxi’s wel fietsen, rolstoelen en kinderwagens mee kunnen nemen.

Ongenoegen over Blue Amigo

De gemeenteraad greep de gelegenheid echter vooral aan om haar ongenoegen over de Zwijndrechtse rederij Blue Amigo, de exploitant van de waterbus, te spuien. In de zomerdienst voer het driehoeksveer Papendrecht-Dordrecht-Zwijndrecht niet en vielen veel afvaarten uit. De waterbus voer toen wel van Zwijndrecht naar de Hooikade, maar daarvoor betaalden beide gemeenten samen 60.000 euro extra. ,,We hebben eigenlijk dubbel betaald’', aldus ABZ-fractievoorzitter Fred Loos.

Inmiddels is de winterdienstregeling ingegaan. Daarin vaart de waterbus nog maar één keer per uur naar Rotterdam, terwijl Blue Amigo bij de aanbesteding beloofde dat dat dat twee keer per uur zou gebeuren Ondertussen liet het bedrijf weten dat het de Hooikade nooit meer aan zal doen, omdat anders bij gebrek aan personeel de afvaarten op andere lijnen in gevaar komen.

Geen geld voor afgelaste afvaarten

Probleem voor Kreukniet is echter dat hij noch zijn collega-wethouders iets te zeggen heeft over de waterbus. De gemeenten betalen vijftien procent van de kosten, de provincie de rest. Die instantie heeft de waterbus ook aanbesteed en is de partij die Blue Amigo aan zou moeten spreken op wanprestaties.

Kreukniet zei de verwondering van de complete gemeenteraad grotendeels te delen: ,,Maar als de gedeputeerde van de provincie zegt dat ze het accepteert, dan stopt het.’’

Volgens Robert Berk, woordvoerder van gedeputeerde Jeannette Baljeu, is de kritiek vanuit Zwijndrecht niet terecht: ,,Er wordt niet dubbel betaald, want voor afvaarten die afgelast worden krijgt Blue Amigo geen geld.’’ Wel erkent hij dat de rederij grote personeelsproblemen heeft: ,,Maar daar is Blue Amigo niet uniek in, dat zie in het hele openbaar vervoer en ook in andere branches. Volgens hem is de provincie uitgebreid in gesprek met het bedrijf: ,,Ook omdat de communicatie met de reizigers wel slecht was.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.