Booteigenaren staan te springen om het water op te gaan: ‘Vaarseizoen is nu echt begonnen’

Booteigenaren Ton Bok (64) en Sya Bok (63) genieten van de zon vanaf het dek van hun zeilschip genaamd ‘Mighty Lion’. ,,Sinds afgelopen vrijdag ligt hij weer in het water”, vertelt Ton. Alles is gereed: de onderkant is opnieuw geschilderd, alle kanten van de boot zijn in de was gezet en gepoetst tot je de weerspiegeling van het water erin terug kunt zien.