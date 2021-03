Boskalis blikt terug op monsterklus in Suezkanaal: ‘Sneller kon écht niet’

Hoewel de bergingsklus in het Suezkanaal zeker niet de technisch meest ingewikkelde operatie was die Boskalis ooit heeft moeten uitvoeren, zaten er wel flink wat haken en ogen aan de klus. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het ‘met name complex was om het benodigde materieel via het zuiden van het kanaal aan te voeren’. ,,Het schip lag zo gedraaid dat aanvoer vanuit de Middellandse Zee niet mogelijk was; we moesten bij de kont beginnen.’'