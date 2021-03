Boskalis heeft eerste ‘zware jongen’ bij containerschip en waagt om 04.00 uur eerste poging om het los te trekken

De twee door Boskalis ingehuurde ‘zware jongens’ uit de Rode Zee moeten de klus rond het 224.000 ton zware containerschip Ever Given gaan klaren. De eerste sleepboot is zondagavond rond 21.00 uur gearriveerd. Daarmee waagt Boskalis maandagochtend om 04.00 uur een eerste poging het schip los te trekken. Lukt dat niet, dan staat om 09.00 uur een tweede poging gepland. Tegen die tijd is ook de tweede sleepboot aanwezig. ,,Er is zwaar weer op de Rode Zee. Dus deze schepen kunnen helaas niet sneller’’, zegt Berdowski.