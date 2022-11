Bouw noodaggregaat Dordts ziekenhuis begint

In het gebouw van 20 bij 24 meter komt een installatie met drie dieselmotoren te staan, die onmiddellijk in werking treden als de stroom uitvalt. Hiermee kan het ziekenhuis tijdelijk zelf de elektriciteit opwekken waarmee de patiëntenzorg en andere processen in het ziekenhuis veilig kunnen doorgaan tot er weer stroom van buiten is. Dat is enkele keren per jaar nodig.