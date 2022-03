Bouw studentenwoningen op Leerpark van start

,,Naast dat we hier een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort voor jongeren, is het ook een goede ontwikkeling voor de campus op het Leerpark, waar momenteel het gebouw voor de Dordrecht Academy wordt gebouwd’’, zegt wethouder Peter Heijkoop. ,,Hoe mooi zou het zijn als de jongeren die op het Leerpark hun mbo- of hbo-opleiding behalen, daar ook kunnen wonen?”

Inschrijven

Woningzoekers kunnen zich vanaf nu inschrijven via De Huischmeesters. Die is naast het sociaal beheer verantwoordelijk voor de selectie en de intakegesprekken. De focus ligt op jongeren tussen de 18 en 35 jaar die wonen, werken, studeren of beginnen aan een nieuwe studie of nieuwe baan in de Drechtsteden. De genoemde doelgroepen komen met voorrang in aanmerking voor deze woningen.