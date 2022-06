Bouw van nieuw onderkomen Peute officieel van start

Alblasserdam Alblasser­dam­se raad wil lang gesloten zwembad snel repareren: ‘Maar nu geen geëxperi­men­teer meer’

De gemeenteraad van Alblasserdam kraakt harde noten over de problemen met zwembad Blokweer, dat noodgedwongen al maanden dicht is. ,,We voelen boosheid en ongeloof dat dit met een nieuw zwembad kan gebeuren.’’

15 juni