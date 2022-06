De balen zijn met trekkers langs de weg geplaatst, waar boeren teksten op de balen schreven, zoals ‘Geen boer = geen voer’, ‘Stik in je stof’, ‘Stop deze waanzin’ en ‘Met Van der Wal in de sloot’.

Brandjes bij snelweg

Door de hele regio, waaronder de Alblasserwaard, zijn of worden balen met teksten geplaatst. Ook vandaag worden er acties verwacht. Op veel plaatsen worden de balen nu ook in de brand gestoken, zoals langs de A12 bij Bodegraven. Ook in andere delen van het land woeden brandjes in de buurt van een snelweg, zoals op de A2 bij Beesd, de A7 bij Wijdewormer en de A15 bij Andelst. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om extra alert te zijn. ‘Zie je een brand in de berm, pas je rijstijl aan: houd afstand en verminder snelheid.’