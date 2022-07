Boze burgers steunen boeren op viaduct A16

Vijf duiven met afgeknipte vleugels en staart bij opvang in Dordrecht gebracht: ‘Moedwillig gedaan’

Dierenzorgcentrum Louterbloemen kreeg in de afgelopen weken vijf duiven binnen waarvan de vleugels en staart afgeknipt zijn. De beestjes zijn mishandeld aangetroffen op de Keplerweg en de Halleyweg; beide in de Dordtse wijk Sterrenburg. ,,Dit is moedwillig gedaan.’’

25 juli