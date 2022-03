Twee mannen en een vrouw slaan man van bromfiets en blijven meppen, ook als hij op de grond ligt

Het incident had plaats op het fietspad aan het Jacob Schorer-pad in Dordrecht, tussen het Pearl Buck-erf en het Frida Katz-erf. Het slachtoffer reed daar tussen 13.00 en 13.15 uur, toen het drietal hem dwong te stoppen. Daarna begon de mishandeling, schrijft de politie op Facebook. Ook toen de bromfietser op de grond viel, was dat geen reden voor hen om te stoppen.

Voor controle naar ziekenhuis

Er moesten uiteindelijk omstanders aan te pas komen om de twee mannen en die ene vrouw van het slachtoffer af te halen. Daarna reden zij weg in de richting van het Frida Katz-erf. Nadat het slachtoffer aangifte had gedaan, is hij voor controle naar het ziekenhuis gegaan. Niet bekend gemaakt is of er een aanleiding was voor het voorval.