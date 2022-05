Brand in vuilniswagen bij Dordtse afvalverwerker snel geblust

Bloemen en tekeningen voor buurtkat Vosh: ‘Hij zat áltijd op het hoekje van de Van Baerle­straat’

Kat Vosh, voor vele Krispijners hun ‘eigen’ buurtkat. Jarenlang zat hij op het hoekje van de Van Baerlestraat in Dordrecht. Hij maakte mensen blij, en mensen hem met hun aandacht ook. Maar Voshje is niet meer, zijn baasjes hebben hem laten inslapen. Op de plek waar de bekende kater altijd zat, is een gedenkplekje ontstaan.

24 mei