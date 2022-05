Brexit gooit roet in eten Dordt in Stoom: bergen papierwerk om Engelse machines hierheen te halen

COLUMN Dordt in stoom verkeert al een tijd in zwaar weer

De laatste editie dateert alweer van 2018, maar over enkele weken gaan we het weer meemaken. In het weekend van 21 en 22 mei staat Dordt als vanouds in het teken van stoom. Op de vrijdagavond daarvoor kunnen we weer getuige zijn van een spectaculaire vlootschouw.

6 mei