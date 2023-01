Brigitte biedt mensen die het nodig hebben gratis eten, kleding en speelgoed: ‘Maar kast is nu kapot’

De Papendrechtse geeft elke week zo’n 10 euro uit aan nieuwe toiletartikelen en houdbare voedingsmiddelen voor in de zogenoemde deelkast, die in de Vijzellaan staat. Daarnaast wordt-ie aangevuld door andere inwoners uit het dorp. ,,Kleding, boeken, speelgoed, alles wat er in past is mogelijk. En de kast is voor iedereen met een smalle beurs bedoeld.”

‘Noodzaak om mensen te helpen’

Brigitte begon met ‘het delen’ in mei vorig jaar. ,,Ik voel een noodzaak om mensen op een andere manier te helpen dan we nu gewend zijn”, vertelde ze eerder aan AD.nl. ,,We verzanden in Nederland in wet- en regelgeving. Een simpele manier van denken en handelen lijkt te verdwijnen. Hulp bieden, zorgen en ondersteunen is bijna gelijk geworden aan bureaucratie. Soms moet je proberen een verschil te maken door het gewoon te doen.’’