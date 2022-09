Buddyrun voor mensen met verstandelijke beperking; ‘Soms horen we: 'T was de mooiste dag van m’n leven!’

Deze dames helpen mensen die worstelen met rondkomen: ‘Rijken onderschat­ten stress binnen minimage­zin’

Stichting Debster’s groeit als kool en dat is niet iets om juichend over te zijn. Deze Dordtse club werd vorig jaar juni opgericht door Debora van der Klei-Van den Berg omdat ze in haar omgeving te veel gezinnen kent die financieel amper het hoofd boven water kunnen houden. Inmiddels biedt de stichting al 1250 leden hulp.

