Buit wapenactie: 60 vuurwapens en 200 andere wapens ingeleverd

Bij politie en Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam en Dordrecht zijn de afgelopen twee weken zestig vuurwapens en meer dan tweehonderd andere wapens ingeleverd. Dat kon straffeloos in het kader van de actie ‘Zonder straf van je wapen af’.

Het gaat onder meer om geweren, pistolen, revolvers, boksbeugels, zwaarden, messen et cetera. Mensen konden die inleveren in speciale boksen op zes politiebureaus in Rotterdam en Dordrecht. Wie van zijn vuurwapen af wilde, moest daarvoor een afspraak maken. Daarna kwam de politie het oppikken, zodat mensen er niet mee over straat hoefden.

En de koek is nog niet op, want er staan nog tien afspraken van mensen die van hun vuurwapen af willen. ,,Het is bizar wat er bij de mensen thuis ligt’’, zei Petra Willemse van het OM bij de afronding van het project in Dordrecht. ,,Dit resultaat hadden we vooraf absoluut niet verwacht.’’

Oorlog

De komende tijd wordt onderzoek gedaan naar de wapens om te bezien of ze misschien gebruikt zijn bij een strafbaar feit. Er zijn wapens ingeleverd die tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn in het verzet, maar waar mensen zich nu geen raad meer mee wisten.

,,Ook was er een mevrouw die van haar man ooit een wapen had gekregen, omdat zij als ondernemer vaak met veel geld over straat moest’’, weet Tarik Topcu, bij de politie behept met de portefeuille wapens en munitie. ,,Maar nu hij overleden is, zat ze daarmee in haar maag.’’

De inspiratie voor de actie haalden de politie en het OM uit het burgerinitiatief Wapens de Wijk Uit. Een groep bewoners en ondernemers uit de wijken Bloemhof en Hillesluis in Rotterdam-Zuid begon een online petitie tegen vuurwapengeweld.