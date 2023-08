Buitenkijken in de tuin van Kok en Vera aan de Vest: 'Ik noem ons soms kasteelheer en jonkvrouw'

Spanning rond mysterieu­ze villamoord groeit: ‘Bewoonster heeft geen keus: ze moet mij aanwijzen’

De klusjesman zit al 267 dagen vast, maar zegt nog altijd de bewoonster van de villa aan de Puntweg in Kinderdijk in bescherming te nemen en onschuldig te zijn. Volgens Cornelis de J. (77) is zijn vriendschap met de vrouw belangrijker dan uit de doeken doen wie haar 74-jarige vriend wél zou kunnen hebben doodgeschoten in die villa. ,,Mevrouw heeft geen keus: ze moet mij aanwijzen.’’