Burenruzie Papendrecht ontspoort na mishandeling 8-jarig ventje: ‘Hij stond grote piemels te tekenen’

WORLD GAMES Leeuwen­hoek geniet op World Games vol onbekende sporten: ‘Je voelt een soort verbonden­heid met elkaar’

Hij is al jaren een vertrouwd gezicht in het Nederlands korfbalteam: Laurens Leeuwenhoek. De aanvoerder van Oranje, speler van het Papendrechtse PKC, is dezer dagen op de World Games in Amerika. Een groot multi-sport evenement en het grootste toernooi dat een korfballer kan winnen.

17 juli