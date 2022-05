Burgemeester Jaap Paans diep geschokt na schietpartij: ‘Gitzwarte dag voor Alblasserdam’

,,Het is onbeschrijflijk wat er is gebeurd’’, zegt Paans, zichtbaar aangeslagen in het gemeentehuis. ,,Ik zeg het niet vaak, maar dit is echt een gitzwarte dag. Die begon al vannacht toen twee families hun dochters niet meer in hun midden terug zagen keren, omdat ze met een scooter waren aangereden (zie pagina 3). Daarop volgde in de ochtend het schietincident met twee dodelijke slachtoffers, twee mensen in het ziekenhuis en een persoon die in shock is geraakt. Het is heel heftig.’’