Burgemeester Kolff verlaat Veenendaal met erepenning

Kolff wordt woensdag 13 september geïnstalleerd als burgemeester van Dordrecht. Maandag is de afscheidsreceptie voor de Veenendalers. Op de bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis donderdag spraken onder andere commissaris van de Koning Willibrord van Beek en de Scherpenzeelse burgemeester Ben Visser namens Food Valley de afscheid nemende burgemeester toe.



Kolff vermeed in zijn afscheidsrede politieke statements, zoals hij ook als burgemeester boven de partijen wilde staan. Hij deed wel een oproep aan de gemeenteraad over wat hij noemde het Veenendaal splijtende onderwerp van de koopzondag. ,,Om daar samen een besluit over te nemen en dat besluit enige tijd te respecteren’’, was zijn wens, daarmee verwijzend naar de koopzondag die in 2016 weer op de agenda kwam terwijl eerder was besloten om in deze gemeenteraadsperiode het onderwerp niet aan te kaarten. Kolff: ,,Continue herhaling van het agendapunt zorgt mijns inziens voor onnodige verdeeldheid in samenleving en politiek.’’