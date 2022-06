Burgemeester waarschuwt kinderen voor zwemmen in de haven: ‘Het is niet toegestaan en levensgevaarlijk’

,,Schippers van de waterbus vinden het doodeng om in Sliedrecht af te meren als daar kinderen zwemmen.’’ Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht wil maar zeggen: zwemmen in de twee havens of in de Beneden-Merwede is levensgevaarlijk.

Hij zocht vrijdagmorgen persoonlijk leerlingen van onder meer de Oranje-Nassau School op om te vertellen dat hij het zwemverbod, dat er al sinds jaar en dag is, voortaan ook daadwerkelijk laat handhaven. Politie en gemeentelijke handhavers zullen er op toezien, net als de havenmeester. Een bekeuring kost 120 euro, vertelt de burgervader er maar gelijk bij.

Probleem in de havens is vooral dat zwemmen nabij de scheepvaart grote gevaren voor zwemmers met zich meebrengt: schepen veroorzaken zuiging in het water, waardoor zwemmers meegezogen kunnen worden. ,,De kans is klein dat een schipper een zwemmer ziet, en als hij je al ziet, kan hij niets doen,’’ weet De Vries.

Ook plezierbootjes niet zonder gevaar

Hij snapt ook wel dat zwemmen in open water gewoon hartstikke leuk is. Er is echter geen geschikte plek te vinden. Wie niet naar het zwembad wil, kan in de Giessen in buurgemeente Hardinxveld terecht, al is voorzichtigheid ook daar geboden. Daar mag het wel, maar ook plezierbootjes kunnen gevaarlijk zijn’', waarschuwt de burgemeester.

Enkele jaren geleden ontstond in Dordrecht grote commotie toen plotseling streng op het zwemverbod in de havens gecontroleerd werd. De toenmalige VVD-fractievoorzitter Maarten Burggraaf (nu wethouder) dook uit protest zelf ook het water in. De gemeente wees er toen op dat niet alleen sterke stromingen een risico zijn, maar dat er ook allerlei vaak scherpe spullen op de bodem liggen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.