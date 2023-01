Burgemeester Wouter Kolff stapt over naar Instagram na problemen met Facebook-account

Een warme woonkamer buiten je huis, om energiekos­ten te besparen? Hier vind je die

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond, warme kamers. Ruimtes waar mensen die thuis de verwarming uit willen of moeten zetten vanwege de hoge energiekosten, terechtkunnen. Ook in Alblasserdam zijn er nu kamers om in op te warmen.

18 januari