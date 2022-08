Burgemeesters niet blij met negatief advies lachgasverbod: ‘Wanneer gaan we wat doen?’

Met Melissant en Kolff zijn meerdere burgemeesters niet bepaald te tevreden met de uitspraak van de Raad van State, die onlangs een negatief advies gaf voor een lachgasverbod. Volgens de RvS heeft het kabinet niet duidelijk genoeg gemaakt waarom plaatsing op de Opiumlijst echt nodig is om de verkoop en het gebruik van lachgas in te perken.

Lachgas gebruiken in Gorinchem is sinds begin 2020 verboden, nadat de raad in 2019 zelf de voorzet gaf voor dat besluit. Het kost tijd zoiets in de Algemene Plaatselijke Verordening aan te laten passen. Die ‘traagheid’ kaart Melissant nu aan op sociale media, maar dan met betrekking tot het landelijke beleid. ,,Inderdaad onbegrip. Wanneer gaan we nou eens iets doen? De traagheid waarmee dit maatschappelijke probleem wordt aangepakt, is frustrerend’’, schrijft ze.