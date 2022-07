Bushokjes krijgen zonnepanelen of plantjes op het dak in strijd tegen hittestress

COLUMN Drechtste­de­lij­ke Floriade kwam er gelukkig nooit

Hoe zou de wereld er vandaag hebben uitgezien als de kleuter Adolf H. ergens rond het jaar 1894 door de plaatselijke buschauffeur van zijn stepje zou zijn gereden? Was het muzikale talent van Wolfgang Amadeus Mozart ooit tot wasdom gekomen als zijn wiegje in de binnenlanden van Papoea-Nieuw-Guinea had gestaan?

