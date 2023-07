Busjes, bordjes, pasjes: deze wensen van Dordtse politieke partijen worden vervuld

Hoe HVC een einde wil maken aan dagelijkse ontploffin­gen van lachgasci­lin­ders in restafval

Lachgascilinders die in restafval terechtkomen, kunnen ontploffingen veroorzaken. Uiteraard is dat onwenselijk, maar is het volgens HVC hard nodig om mensen dit duidelijk te maken. Het is nu reden om een proef in Dordrecht te starten.