Buurt haalt kerstfooi op voor geliefde krantenbezorger die been brak: 'Ik schreeuwde het uit'

Vuurwerk­bom vliegt door ruit van woning in Dordrecht: ‘Het had anders kunnen aflopen’

13:33 Door een vuurwerkbom is vrijdagavond een ruit gesneuveld van een woning in Dordrecht. ,,Gelukkig is er alleen maar sprake van vernieling. Het had ook anders kunnen aflopen’’, stelt de politie.