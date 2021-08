Buurt schrikt van aanslag op huis Alex R., doelwit vergisontvoering: ‘Woedend! Nu lopen wij ook gevaar!’

Stephan Kruithof na tien jaar terug op Varkenoord: ‘Met De Vrij en Martins Indi had ik een goede klik’

24 augustus Stephan Kruithof (29) is na tien jaar terug op Varkenoord. In zijn jeugdjaren vormde de Dordtenaar een verdediging met Stefan de Vrij en Bruno Martins Indi, nu is hij de spelmaker bij hoofdklasser SC Feyenoord. ,,Alles is hier nu anders, maar toch voelt het vertrouwd.’’