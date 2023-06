Buurt vreest overlast, maar kamerverhuur aan Portugezen in Tweede Tol mag toch

Kinderwin­kel verkoopt nu ook mocktails: ‘We willen dat het Stadhuis­plein levendiger wordt’

Het Stadhuisplein in Dordrecht moet levendiger én gezelliger, vindt ondernemer Arlette Haank. Daarom is zij begonnen met de verkoop van mocktails, onder de naam Dordts Lessend. ,,Er is hier een prachtig plein waar meer gebruik van mag worden gemaakt.”