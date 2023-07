Buurt wil opening brasserie De Witt blokkeren: ‘Moeten wij nu buigen voor enkele omwonenden?’

Monument Merwedegij­ze­laars opnieuw doelwit van vandalen: ‘Ze moeten een geschiede­nis­les­je krijgen’

Ze is er stuk van, de Sliedrechtse Anja van der Starre. De grondlegger van de monumentjes ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars kan er niet over uit waarom vandalen het beeld aan de Sasdijk in Werkendam hebben besmeurd met purschuim. ,,Ik durf dit mijn moeder niet te vertellen.”