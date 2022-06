Buurtgans Niels is weer zo vrij als een vogel: zwanenstichting verlost hem van visdraad

ZWIJNDRECHTBuurtgans Niels, wiens pootjes een paar weken geleden verstrengeld raakten in visdraad, is eindelijk bevrijd. Aan het water bij de Willem van Oranjelaan in Zwijndrecht deed bewoonster Rianne Kuijs al weken haar best, maar een zwanengroep is het vrijdag gelukt.