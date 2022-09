Buurtkamer krijgt vaste plek in ‘afvoerputje van Dordrecht’: ‘Zoals deze wijk is er geen tweede’

Bewoners Kromhoutge­bied zijn iets beter te spreken over hun buurt: van een mager zesje naar een 6,6

De woonsituatie in het Kromhoutgebied in Dordrecht is een stuk verbeterd. Gaven bewoners van het gebied in 2020 nog een mager zesje aan hun buurt, een jaar later was die waardering gestegen naar een 6,6.

