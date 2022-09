Buurtpastor Henk-Jos (41) brengt elke week gratis boodschappen bij mensen: ‘We zijn er voor iedereen’

Petje met zijn dna bleef achter bij woningin­braak, maar toch wordt P. vrijgespro­ken

Het Openbaar Ministerie was er met de vondst van een petje met daarop zijn dna van overtuigd dat A.P. betrokken was bij een woninginbraak aan de Minnaertweg in het Dordtse Sterrenburg. Onlangs eiste het vier maanden celstraf tegen de 26-jarige verdachte, maar de rechtbank sprak hem donderdag vrij. Volgens de rechters was er meer bewijs nodig om P. te kunnen veroordelen.

8 september