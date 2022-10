Buurtvereniging baalt van samenwerking met de gemeente: ‘We lopen al jaren tegen een muur op’

Zaken doen met de gemeente Alblasserdam is onbegonnen werk, vindt vereniging Drentse Buurt. ,,We lopen al jaren tegen een muur op. Er wordt veel beloofd, maar er gebeurt steeds bar weinig. De burgemeester heeft beterschap beloofd, maar daar is niets van terecht gekomen.’’