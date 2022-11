Café-eigenaar Bagatelle III staat volgens politie op dodenlijst, maar zaak mag van rechter weer open

COLUMN Live lokale radio is beste ‘weg’ naar consument

Vorige week schreef ik over onze lokale omroep, die in vroeger jaren TROM heette en vandaag de dag onder de vlag RTV Dordrecht ‘vaart.’ Ik vind TROM nog altijd mooier klinken, maar ik begrijp best dat er jaren geleden voor naamsverandering gekozen is omdat die ouwe TROM nu eenmaal een hoog houtje-touwtje en een nóg hoger Tante Betje-imago had.

27 november