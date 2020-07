Camera in de Biesbosch legt per ongeluk twee ‘knoeperds’ van zeearenden vast

Nieuw boekje en wegwijzers voor Rondje Dordt

20:52 De stadswandeling ‘Rondje Dordt’ is vernieuwd. De VVV heeft onder meer en nieuw boekje gemaakt voor de wandeling door de binnenstad en ook de bewegwijzering voor de route is aangepast. De beschrijving van het Rondje Dordt is te krijgen in het kantoor van de VVV in Dordrecht.