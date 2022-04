CDA: stop met gevaarlijke stoffen door Zwijndrecht en Dordrecht

Aanleiding is een bericht in het AD van zaterdag, waarin de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid alarm sloeg. De spoorsloten in beide gemeenten zijn veel te ondiep om bij een calamiteit voldoende bluswater aan te voeren. Ze moeten dringend gebaggerd en uitgediept worden, maar het waterschap eist dat niet en ProRail wil niet dieper baggeren dan het waterschap eist. Volgens de veiligheidsregio is de veiligheid van omwonenden en brandweermensen in het geding.