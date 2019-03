Celstraf geëist tegen vrouw die Karwei voor 1,1 miljoen euro oplichtte

De 51-jarige vrouw uit Hoogvliet werkte al 32 jaar bij het bedrijf dat drie bouwmarkten in Papendrecht, Dordrecht en haar woonplaats bestiert. Begonnen als caissière was zij opgeklommen tot administratief medewerkster, die het volledige vertrouwen van het bedrijf had.

Lees ook Vrouw verduisterde 1,1 miljoen bij Karwei en stuurde alles naar internetliefde in Afrika Lees meer

Liefde in Afrika

Sinds 2015 wist zij grote sommen geld weg te sluizen. Tijdens de behandeling van de feiten in een eerdere zitting beweerde de vrouw dat zij via Facebook een man in Afrika had leren kennen, waarop zij gaandeweg verliefd was geworden. Toen die op een gegeven moment om geld begon te vragen, had zij dat steeds overgemaakt. Aanvankelijk sprak ze haar eigen spaargeld aan. Toen dat op was nam ze een lening. Daarna begon ze de bedrijfskas te plunderen.

Al die tijd kon ze haar gang gaan. Pas toen in 2017 de bank aan de bel trok, kwam het bedrog uit. De teller was toen al opgelopen tot over het miljoen. De vrouw beweerde tijdens de eerdere zitting in de rechtbank van Dordrecht dat ze er steeds vanuit was gegaan dat de Afrikaan, van wie ze geen adres bezat, haar zou terugbetalen. Ze zou alleen een foto van hem hebben op een moment dat hij in het ziekenhuis lag. Op dat beeld is hij onherkenbaar, omdat zijn hoofd in het verband zit.