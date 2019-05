Chauffeur Wensambulance vervult laatste wens van zijn vader: ‘Alleen maar zitten janken’

Alblasserdammer Verhoeven (37) werkt al een jaar of zeven als chauffeur voor Stichting Ambulance Wens, maar niet eerder kwam het zo dichtbij. Afgelopen zaterdag reed hij zijn eigen vader Cees (73) naar camping De Grevelingen in Nieuwe-Tonge om afscheid te nemen van de plek die zo lang zijn tweede thuis was. ,,Normaal huil ik niet, maar ik heb zitten janken joh, die dag. Dat was niet normaal. Wat was dát zwaar. Ik zag mijn vader afscheid nemen van alles, zijn hondje vastpakken, iedereen stond te huilen. Dan kun je wel een stoere vent zijn, maar dan breek je toch, hoor.’’