Chef-kok Tim (25) verzorgt diners aan huis: ‘Ik wil nooit meer wat anders doen’

Tim heeft de Cas Spijkers Academie gedaan en heeft altijd als kok in loondienst gewerkt, maar middenin de coronatijd schreef hij zich in als zzp’er. ,,In de horeca was het rustig en in die periode ben ik privédiners aan huis gaan verzorgen voor mensen. Dat bleek echt een succes te zijn en toen heb ik wat later besloten om voor mezelf te beginnen, als privé-chefkok aan huis. De naam van mijn bedrijf is een mix van mijn eigen naam en die van mijn broer, Nino. Hij is zwaar gehandicapt en ik vind die link en mooi eerbetoon aan hem.”

Quote Ik wilde eerst ervaring opbouwen als kok en dat heb ik nu gedaan Tim Conijnenberg

De privédiners aan huis zijn helemaal op maat. ,,Zo zijn de diners altijd anders en helemaal hoe iemand het wil. Ik bespreek vooraf altijd eerst allerlei zaken met mijn klanten, zoals hoeveel gangen ze willen, hoe de styling eruit moet komen te zien en of bijvoorbeeld een wijnarrangement gewenst is. Vervolgens maak ik een offerte op. Ik kan diners tot veertig personen verzorgen.”

Restaurant in eigen huis

Tim merkt dat er ook na de coronaperiode veel vraag is naar wat hij doet; ook nu nog zijn er zat mensen die niet voor een restaurant kiezen, maar voor eten in een persoonlijke setting. ,,Veel mensen vinden het fijn om thuis, met een klein gezelschap, te dineren. Ze kunnen gemakkelijk aanschuiven aan de eigen eettafel en ervaren zo een restaurant in eigen huis. Mensen hoeven zich niet druk te maken over wat er gegeten gaat worden en hoe dit bereid moet worden, want dat verzorg ik allemaal met mijn bedrijf. Je kunt alles kiezen dat jij lekker vindt om te eten. Wat me zo aanspreekt aan het zijn van kok? Dat ik mijn creativiteit en liefde voor het vak erin kan stoppen. En mensen met een culinaire beleving de smaken op een andere manier kan laten proeven dan ze gewend zijn.”

Quote Ik kan nu al zeggen dat het goed gaat met mijn bedrijf – ik zit al tot en met eind december vol. Tim Conijnenberg

Belastingdienst

Voordat de Gorcumer voor zichzelf begon, moest er wel een aantal zaken geregeld worden. Tim verdiepte zich onder meer in de vraag wat de Belastingdienst allemaal van hem moest weten en regelde een inventaris – van keukenapparatuur en borden tot en met bestek en glazen. Ofwel: alles dat je in een restaurant ook op tafel ziet staan, is ook te vinden in de werkomgeving van de zelfstandig ondernemer.

‘Tot eind december vol’

Tim is blij dat hij eigen baas is geworden, mede doordat hij zijn eigen planning aan kan houden. ,,Het bevalt fantastisch goed! Ik wil nooit meer wat anders doen. Ik heb veel vrijheid, ook om mijn eigen agenda in te delen en dat is wel zo welkom, aangezien ik een baby heb van nog geen jaar oud. Ik kan nu al zeggen dat het goed gaat met mijn bedrijf – ik zit al tot en met eind december vol. Dan gaat het vaak om meerdere boekingen per week. Of ik jaren eerder voor mezelf had moeten beginnen? Nee, dat niet, want ik wilde eerst ervaring opbouwen als kok en dat heb ik nu gedaan. Waardoor ik succes heb als zelfstandig ondernemer met het aanbieden van mijn privédiners.”

Social media

Zijn klanten bereikt Tim onder meer via social media. Een krachtig instrument, zo merkt hij keer op keer. ,,Als ik op Instagram een bericht plaats met de mededeling dat er voor een bepaalde datum een plekje beschikbaar is gekomen voor een privédiner, dan is er gelijk animo en stromen de berichten bij me binnen. Dat zegt toch wel wat.”

