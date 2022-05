Chemours legt fabrieken plat na grote stroomstoring: ‘Kost letterlijk en figuurlijk energie’

Chemours krijgt definitief vergunning om GenX te lozen

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours krijgt definitief een vergunning om de GenX-stof FRD903 te lozen. Terwijl de provincie Zuid-Holland het bedrijf toestaat jaarlijks vier kilo door de schoorsteen uit te stoten en twee kilo in het rioolwater te lozen, stemt Rijkswaterstaat ermee in dat er vijf kilo per jaar direct in de Beneden-Merwede gestort wordt.

