Chemours moet tonnen GenX-afval terughalen uit Italië na milieuschandaal

Grondwaterverontreiniging

Bezwaar

In het Amerikaanse Fayetteville (North-Carolina) heeft Chemours nog een fabriek, waar de Dordtse zuster haar grondstoffen voor GenX ook vandaan haalt. Dat moet zelf ook afval met GenX-grondstoffen kwijt.



Het milieubeschermingsbureau van de Amerikaanse federale overheid, Epa, heeft echter bezwaar gemaakt tegen de Nederlandse exportvergunning. Het heeft nog te veel vragen. Zo wil het bureau uitgebreide informatie over de chemische samenstelling van het afval. Daarbij constateert het dat het afval volgens de aanvraag nogal wisselend van samenstelling kan zijn.



Verder wil het weten wat er met het afval gebeurt. Zo’n 45 procent wordt opnieuw gebruikt. De rest zou naar een verbrandingsoven in Arkansas gaan. Dat vindt de Epa vreemd, want GenX-afval van de fabriek in Fayetteville wordt in Arizona in diepe aardlagen geïnjecteerd.