Chemours vindt nieuwe milieuvergunning onrealistisch streng, stapt naar de rechter

COLUMN De ‘fabrieken van de dood’ draaien gewoon door

Al vaker heb ik me op deze plek boos gemaakt over die twee eh… ‘fabrieken van de dood.’ Jawel, zó durf ik DuPont en Chemours inmiddels wel te noemen, gezien de impact die ze op ons milieu en de volksgezondheid hebben. Daarover zijn nu wel genoeg rapportjes verschenen. En oh ja… mochten deze bedrijven moeite hebben met mijn kwalificatie, sleep me dan vooral voor de rechter. Graag zelfs.

1 december