Dordt voorop in 'chocoladerevolutie' met roze chocolade

Meerdere bekeuringen bij controle Papendrecht op verkiezingsdag

22 maart Op de verkiezingsdag heeft de politie drie personen aangehouden voor het rijden onder invloed, bij een controle in het kader van het Donkere Dagen Offensief, in Papendrecht. Ook zijn er bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die reden zonder rijbewijs, geen gordel droegen en wegens het bezit van een ploertendoder, een wapen dat verboden is.