Circus Royal organiseert show met Oekraïense en Russische artiesten: ‘Al 3000 kaarten verkocht’

,,Wat er in Oekraïne gebeurt, gun je niemand”, verzucht Tonie Teuteberg van Circus Royal. Daarom kwam hij begin maart met het idee voor een statement-show. Het duurde wat langer om het op touw te zetten. ,,We moesten veel regelen met de gemeente. Inmiddels staan de vijftien shows allemaal op de website, de eerste start op donderdag 31 maart. Binnen enkele uren waren er drieduizend kaarten verkocht, voor ons is dat veel. We zijn geen U2, maar een circus in Dordrecht.”