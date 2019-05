Circusdieren gaan op nachtelijk avontuur in Hendrik-Ido-Ambacht

Hek vernield

Bij het circus bestaat het vermoeden dat het een moedwillige actie is geweest. ,,We kwamen erachter dat het hek vernield is’’, vertelt circusdirecteur Steffie Rutten. ,,Dit gaat eigenlijk te ver. Het is ook niet alleen gevaarlijk voor de dieren, maar ook voor de mensen die het doen.’’

Een van de pony's belandde tijdens het tochtje door Ambacht in het water. ,,We hadden geluk dat hij reageerde toen ik riep. Anders hadden we hem misschien niet teruggevonden’’, vertelt Rutten. Met twee personen hebben ze de pony uit het water getild. Ze hoopt dat het dier er weer bovenop komt. ,,Hij staat nu in de stal en heeft een warme deken. Het is nog wel afwachten, we weten niet hoe lang hij in het water heeft gelegen en of hij iets heeft opgelopen.’’