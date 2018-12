Claudio Braga ziet veel rek in spelersgroep FC Dordrecht

In Syrië vierde Dareen een week lang kerst: ,,We missen onze familie, maar bellen ze op om ze een fijne kerst te wensen”

19:45 Wel of geen kerstboom? Uit eten of thuis kokkerellen? Werken of naar familie? Iedereen vult de kerstdagen op z’n eigen manier in. In deze kerstserie trekt verslaggeefster Rozemarijn van der Stelt door de regio om inwoners te vragen: hoe vier jij je kerst? Vandaag vertelt Dareen Alromhiem over de manier waarop ze volgens haar cultuur kerst viert. Dareen is vijf jaar geleden met haar man en kinderen vanuit Syrië naar Nederland gevlucht: ,,We zijn verdrietig, omdat we kerst moeten vieren zonder onze familie. Gelukkig kunnen we ze bellen om ze een fijne kerst te wensen.”