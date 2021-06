Coalitie Alblasserdam klapt vanwege zondags toeristenbusje naar Kinderdijk

Crisis in Alblasserdam nu de SGP uit de coalitie met de PvdA en het CDA is gestapt. Wethouder Peter Verheij van de partij heeft zijn taken neergelegd. Directe aanleiding is de zondagsrust, waarover de coalitiepartners afspraken zouden hebben geschonden.

Dat schrijft de SGP in een persbericht. De partij breekt met de andere twee partijen na een discussie in de gemeenteraad over het laten rijden van een toeristenbusje op zondag tussen Alblasserdam en Kinderdijk. De SGP wilde dat pertinent niet, juist vanwege het voor die partij belangrijke principe van de zondagsrust, CDA en PvdA wèl.

Quote Dit was de druppel die de emmer deed overlopen Jaco Brand

SGP-fractievoorzitter Jaco Brand in het persbericht: ,,Voor ons is de positie van de zondag een principieel punt. De zondag is Gods dag die aan Hem gewijd is. Met dit besluit worden door PvdA en CDA expliciete afspraken die wij in gezamenlijkheid hebben gemaakt - over het voorkomen van nieuwe activiteiten op zondag - geschonden. Dat betreuren wij zeer. Wij hebben daar de afgelopen tijd intensief in coalitieverband over gesproken en ook de consequenties duidelijk gemaakt indien daartoe toch zou worden besloten.’’

LHBTI-beleid

Eerder was de SGP verontwaardigd over het hijsen van de regenboogvlag in het dorp. Brand: ,,Er is het laatste jaar lichtvaardig omgegaan met voor ons principiële en zeer gevoelige thema’s, zoals het hijsen van de regenboogvlag en het daarmee samenhangende LHBTI-beleid. Besluiten daarover achten wij op grond van de Bijbel in strijd met Gods scheppingsorde. Dit heeft ons destijds diep geraakt en de samenwerking toen al onder druk gezet.’’

Hij wil verder nog geen toelichting geven. ,,Maar dit was, na de regenboogvlag, de druppel die de emmer deed overlopen.’’ De partij heeft voor vanavond een persconferentie belegd.

PvdA en CDA laten weten de stap van de voormalige coalitiepartner te betreuren: ,,Maar wij respecteren dit wel. PvdA en CDA zijn van mening dat het raadsbesluit om de shuttlebus alle dagen te laten rijden een tweeledig resultaat oplevert. Enerzijds wordt de druk op de dijk verminderd, anderzijds komt het de rust en leefbaarheid op zondag in Alblasserdam en Kinderdijk ook ten goede. Het aangenomen besluit biedt Alblasserdam ook de mogelijkheid de stroom aan toeristen beter te reguleren.’’

‘Echt zonde’

Sinds 2010 zijn de drie partijen onafgebroken samen aan de macht. ,,Dit is echt zonde’’, zegt Arco Strop (CDA). ,,We hebben al die tijd mooi samengewerkt en goede dingen voor het dorp bereikt en nu met de eindstreep in zich gebeurt dit. Jammer, maar ik sta volledig achter het besluit dat we hebben genomen. Je kunt niet zes dagen dat busje laten rijden en op de zevende dag niet. Dat is voor ons een no-brainer, al weten we natuurlijk hoe gevoelig dit ligt binnen de SGP.’’

Onduidelijk is nu hoe het verder moet. PvdA en CDA gaan nu in overleg met alle andere politieke partijen en de burgemeester om een oplossing te bedenken voor de situatie. Mogelijk blijft het tot de verkiezingen van maart volgend jaar bij twee wethouders, maar Strop houdt de optie om tot die tijd een wethouder van één van de andere partijen te benoemen ook open.

