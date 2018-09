Collega's rouwen om vermoorde Julia: 'Verslagenheid en verdriet is groot'

,,De impact, verslagenheid en verdriet onder de collega's is groot'', stelt de woordvoerster. ,,Op de bijeenkomst konden de collega's hun verdriet uiten en met elkaar delen. Burgemeester Jaap Paans en de gemeentesecretaris Simone van Heeren hebben mooie woorden gesproken. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden van onze collega.''



In het gemeentehuis is een condoleanceregister neergelegd die ambtenaren kunnen tekenen. Het register is niet open voor burgers. Die kunnen eventueel terecht bij buurgemeente Papendrecht, dat sinds vanmiddag een register heeft liggen waarin mensen hun medeleven kunnen betuigen.