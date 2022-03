Columnist Kees Thies en dichter Marieke van Leeuwen sprekers bij Oekraïnebijeenkomst in Grote Kerk

Thies is daar op uitnodiging van de Dordtse burgemeester Wouter Kolff en het Platform Dordtse Kerken, die tekenen voor de organisatie van bijeenkomst , die om 12.00 uur begint. Het samenzijn staat in het teken van Oekraïne en het zichtbaar maken van de solidariteit van Dordrecht.

Gesproken column

Kolff zal een toespraak houden en dat geldt ook voor Thies. ,,Het is eigenlijk een gesproken column over het fenomeen solidariteit’’, zegt de columnist. ,,Ik heb in mijn leven als journalist heel vaak mensen gesproken die allerlei acties voor goede doelen doen, zoals nu ook voor de oorlog in Oekraïne veel gebeurt. Die solidariteitsgedachte spreekt me heel erg aan en daar gaat mijn toespraak over. Ik vind het een hele eer dat ik hiervoor gevraagd ben.’’